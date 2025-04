Professor de escolinha é afastado após denúncia de abuso

Um professor de uma escolinha municipal no bairro Pauliceia, em Piracicaba, foi afastado pela Secretaria Municipal de Educação após denúncia de um possível caso de abuso infantil. A mãe de uma aluna registrou boletim de ocorrência em fevereiro, alegando que a filha chegou em casa com dores nas partes íntimas e revelou o motivo.

Diante do relato, a mãe procurou a direção da escola e levou a criança a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Depois, seguiu até a delegacia para formalizar a denúncia.

A Secretaria de Educação informou que, assim que tomou conhecimento do caso, afastou o professor das atividades e encaminhou a denúncia à Corregedoria do Município, que abriu sindicância para apuração. A família recebeu apoio de uma psicóloga do Núcleo de Apoio Psicossocial, que prestou atendimento à criança e à família. A supervisão também conversou com a mãe.