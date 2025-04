Jovem morto com golpes de facão em Piracicaba tinha 18 anos

Luciano Marques Claudiano, de 18 anos, é o jovem encontrado morto em um pasto no bairro Vila Industrial na manhã desta terça-feira (8) em Piracicaba. A vítima apresentava graves ferimentos provocados por um facão, no corpo e na cabeça.

Segundo informações, a cena impressionou os moradores do bairro Vila Industrial que passavam pela região e avistaram o corpode Luciano. O caseiro da propriedade foi avisado e acionou a Polícia Militar, que compareceu no local com a funerária, A delegada do DEIC, Dra. Juliana Ricci acompanhou os trabalhos da Polícia Científica e corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso está sendo investigado.