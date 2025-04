Piracicaba reduz acidentes, mas mortes no trânsito sobem

Um fator que chama atenção é o aumento da letalidade dos acidentes. Em 2025, 8 ocorrências (5,1%) resultaram em mortes, enquanto no mesmo período de 2024, o número de casos fatais foi maior, com 12 óbitos. Contudo, a porcentagem de acidentes fatais em relação ao total era menor, de 2,4%. Isso indica que, embora menos acidentes tenham sido registrados, os que ocorreram foram mais graves, resultando em um impacto maior na segurança viária da cidade.

Segundo dados do Infosiga, no primeiro bimestre de 2025, foram registrados 158 acidentes de trânsito na cidade de Piracicaba, uma redução significativa em relação ao mesmo período de 2024, quando houve 272 ocorrências. Essa queda representa uma diminuição de 114 acidentes, o equivalente a 41,9%. No entanto, apesar da redução no número total de sinistros, o índice de gravidade dos acidentes aumentou.

A análise detalhada do levantamento aponta que as sextas-feiras concentram o maior número de ocorrências, com um total de 30 registros nesses dias da semana. Além disso, a maior parte dos acidentes ocorre no período da manhã, tornando esse horário um dos mais críticos no trânsito de Piracicaba.

O perfil predominante dos condutores envolvidos nos acidentes também foi analisado. Os dados indicam que a faixa etária mais afetada é a de jovens entre 18 e 24 anos, com maior incidência entre motoristas do sexo masculino. Entre os tipos de veículos envolvidos, as motocicletas continuam sendo as mais afetadas. Nos dois primeiros meses de 2025, foram registrados 117 acidentes envolvendo motos, um pequeno aumento em relação ao mesmo período de 2024, quando houve 112 ocorrências.

Os dados do Infosiga deixam claro que, apesar da expressiva redução no número total de acidentes em Piracicaba no início de 2025, a gravidade dos sinistros aumentou.