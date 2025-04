Pedágios: Alesp faz audiência e Câmara vota criação de Frente

A proposta do governo estadual é de colocar pedágios entre nos trechos da Rodovia Luiz de Queiroz nas cidades de Americana (quilômetro 122), Santa Bárbara d’Oeste (quilômetro 144) e Piracicaba (quilômetro 154). Segundo a proposta, os valores das tarifas vão variar entre R$ 1,83 e R$ 3,48 para automóveis simples. Em Piracicaba, o valor de pedágio previsto é de R$ 2,78; em Santa Bárbara d’Oeste, a tarifa deve ser de R$ 1,83; e em Americana, o preço do pedágio está previsto em R$ 3,48. A proposta ainda prevê a instalação de dois pedágios na antiga estrada de Tupi.

A Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) vai promover uma audiência pública para discutir a colocação das praças de pedágio ao longo da Rodovia Luiz de Queiroz, entre Americana e Piracicaba, e também na chamada Estrada Velha de Tupi. A audiência pública foi marcada para a próxima quarta-feira, 9 de abril, às 19h na Câmara Municipal de Americana.

A audiência pública foi marcada na Alesp pela deputada estadual Professora Bebel (PT), que está à frente, também, de uma frente parlamentar para discutir os pedágios. De acordo com a organização da audiência, o objetivo do encontro é discutir a instalação dos pedágios e mudanças na região integrada pela rodovia. Para Bebel, a instalação dos pedágios vai “impedir o direito de ir e vir” da população. “A SP-304 já foi duplicada há 40 anos e não há motivos suficientes para a colocação dos pedágios, que só irão penalizar a população e deixar os produtos que circulam pela rodovia ainda mais caro na mesa da população de toda região”, disse. “O governador quer deixar toda região ilhada e refém do pagamento de pedágios para circular por uma rodovia que já foi duplicada há 40 anos”, critica Bebel.

Um abaixo-assinado online contra o pedágio foi lançado pelo movimento “Educadores Unidos pelo Brasil”. As assinaturas também estão sendo colhidas fisicamente na região das cidades onde os pedágios devem ser instalados. “Somente uma grande mobilização poderá fazer o governador desistir desta sua proposta, que certamente desagrada a todos”, disse a deputada estadual.

CÂMARA DE PIRACICABA

Os vereadores de Piracicaba devem votar, em discussão única, na 17ª Reunião Ordinária, nesta quinta-feira (3), a partir das 19h, o projeto de decreto legislativo nº 14/2025, que institui na Câmara a Frente Parlamentar Contra a Instalação de Pedágio na SP-304. A iniciativa foi inicialmente proposta pelos vereadores Gustavo Pompeo (Avante), Rafael Boer (PRTB), Renan Paes (PL), e pelo presidente da Casa, Rerlison Rezende (PSDB), o Relinho, e recebeu as assinaturas de outros parlamentares.