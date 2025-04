Após calor de verão, Piracicaba terá fim de semana mais frio

As temperaturas devem começar a baixar em Piracicaba a partir do final de semana, segundo a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Os termômetros começam a mostrar temperaturas mais amenas a partir do sábado, mas a tendência de queda nas mínimas começa ainda nesta quarta-feira (2).

Segundo o Inmet, a mínima prevista nesta quarta foi de 20°C. Para hoje há previsão de muitas nuvens no céu com chances de pancadas de chuva isoladas. Na quinta-feira (3), a mínima prevista é de 22ºC e a máxima é de 33ºC, com o dia predominantemente nublado e com chances de chuvisco. Na sexta-feira (4), a previsão indica mínima de 20°C e máxima de 32ºC, com previsão de chuvas e raios e trovões isolados.

No final de semana, a mínima deve ficar abaixo dos 20°C pela primeira vez no ano. No sábado (5), a mínima prevista é de 18ºC e a máxima é de 24ºC. No domingo (6), a mínima cai para 17ºC e a máxima chega aos 26ºC.