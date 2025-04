Capotamento causou amputação em mulher picada por escorpião

A motorista de 65 anos que capotou o carro ao tentar chegar ao hospital, após ser picada por um escorpião, segue internada na Santa Casa de Piracicaba. Além do ferimento causado pelo aracnídeo, ela sofreu uma amputação traumática de membro superior, devido ao grave acidente ocorrido na tarde de hoje (1) no bairro Água Branca.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar prestaram socorro imediato. A Polícia Científica realizou a perícia no local, e as causas do acidente seguem em investigação.