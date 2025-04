Motociclista atinge caminhão e fica quebrado em Piracicaba

Um motociclista sofreu várias fraturas e escoriações após colidir com a traseira de um caminhão na tarde desta terça-feira (1), na Rodovia Geraldo de Barros em Piracicaba.

Segundo informações, o trânsito praticamente parou na rodovia e o motociclista acabou atingindo a traseira do caminhão, caindo no solo, no acostamento.

A vítima sofreu fraturas e escoriações, e foi socorrida pelas equipes de resgate do Corpo de Bombeiros. O homem foi encaminhado com urgência à UPA do Vila Sônia.