Mais da metade dos brasileiros já foi vítima de fraude

Ao analisar os dados por região, observa-se um aumento no número de pessoas que já foram vítimas de fraude em todo o país. No entanto, apenas no Sudeste houve também um crescimento no percentual de consumidores que sofreram perdas financeiras.

Cartão de Crédito lidera o ranking dos tipos mais recorrentes de fraude

Entre os tipos de fraude mais recorrentes, o uso indevido de cartões de crédito lidera o ranking (47,9%), com o maior aumento em relação a 2023 (9 pontos percentuais). Em seguida, aparecem golpes financeiros, como pagamento de boletos falsos ou transações fraudulentas via Pix (32,8%) e phishing – e-mails ou mensagens fraudulentas que induzem ao roubo de dados (21,6%).

O uso de deepfakes – imagens criadas com o uso de tecnologias de inteligência artificial que permitem a sobreposição de rostos e vozes em vídeos, com o intuito de se passarem por outras pessoas para invasão contas, por exemplo – apresentou uma queda significativa, passando de 9% de recorrência em 2023 para 3,8% em 2024. De acordo com Rocha, esse declínio pode estar relacionado à crescente adoção da biometria facial como método de autenticação: “A biometria tem avançado tanto em adesão quanto em reconhecimento como uma tecnologia segura. Hoje, 71,8% dos brasileiros afirmam se sentir mais protegidos ao utilizá-la, e seu uso cresceu de 59% para 67% no último ano. O deepfake é um tipo de fraude cuja prevenção depende quase totalmente da tecnologia empregada pelas empresas, e à medida que observamos um aumento na adoção da biometria, é natural que sua incidência tenha diminuído”, declara.