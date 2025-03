Ovo de Páscoa da Louis Vuitton une luxo, sabor e exclusividade

O ovo de Páscoa da Louis Vuitton é sinônimo de luxo e sofisticação. Feito com chocolate de alta qualidade, ele custa 225 euros (R$ 1.400) e vem em uma embalagem elegante que reproduz uma das icônicas bolsas da marca. O design exclusivo transforma a experiência de presentear em algo ainda mais especial. Pesando cerca de um quilo, o ovo tem uma casca recheada com avelã, proporcionando um sabor refinado e irresistível.

O influenciador Flavio Nunes compartilhou um vídeo nas redes sociais mostrando cada detalhe do produto. Ele destacou o acabamento impecável, desde a costura até a alça e o zíper, que fazem com que o ovo se pareça com uma verdadeira bolsa de grife. A atenção aos mínimos detalhes reforça a identidade da Louis Vuitton, que alia tradição e inovação até mesmo em suas criações sazonais.