Sede da Società Italiana em restauração: 1ª fase iniciada

Foi entregue na última terça-feira (25) a primeira fase dos projetos técnicos arquitetônicos do restauro da sede da Società Italiana Di Mutuo Socorso de Piracicaba. Os projetos foram entregues à diretoria da Società em reunião realizada entre a arquiteta e restauradora Juliana Binotti e integrantes da 3marias Produtora Cultural.

Veja também:

No pacote entregue, estão os levantamentos e projetos métrico-arquitetônicos, com o detalhamento do que existe construído no prédio. As plantas eram inexistentes e precisaram ser desenvolvidas do zero. Esta etapa é resultado de um primeiro diagnóstico e levantamento de informações sobre o espaço, para entender como ele é e o que ele vai ser futuramente. A partir dessa reunião, devem ser definidos os usos do prédio e as prioridades. Na reunião foi discutida a necessidade das definições de uso pretendido em detalhes, o que vai dar o norte para a elaboração dos demais projetos complementares: elétrico, hidráulico, ar condicionado, que compõem a segunda etapa que se inicia.