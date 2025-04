Ingressos para Paixão de Cristo serão distribuídos de graça

A Associação Cultural e Teatral Guarantã distribuirá ingressos gratuitos para duas noites de apresentações do espetáculo Paixão de Cristo de Piracicaba. A entrega será no próximo domingo, dia 6, das 9 às 12 horas, em uma bilheteria montada em frente ao Teatro do Engenho Central.

Cada pessoa terá direito a retirar apenas dois convites e deverá apresentar documento com foto. No total, serão distribuídos 2.760 ingressos, para os dias 16 e 17 de abril (quarta e quinta-feira), às 20h. Neste ano haverá seis apresentações e a estreia da 35ª edição Paixão de Cristo de Piracicaba acontecerá no dia 16 seguindo até do dia 20 de abril, sempre 20h, Na Sexta-feira Santa (17) também haverá sessão extra diurna, às 17h.

As apresentações terão acessibilidade, com tradução em libras e audiodescrição e área reservada para pessoas com mobilidade reduzida. O Parque do Engenho Central é totalmente acessível, com rampas e banheiros para cadeirantes.