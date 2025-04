SpaceX lança missão tripulada sobre os polos

A empresa espacial SpaceX concretizou um marco significativo em sua história ao lançar a Fram2, sua primeira missão tripulada com uma trajetória inédita sobre os polos da Terra. A expedição, com uma duração estimada entre três e cinco dias, transporta uma diversificada tripulação composta por quatro indivíduos: um empresário visionário, uma talentosa cineasta e dois dedicados cientistas.

O lançamento desta missão se distingue notavelmente por sua rota incomum em direção ao sul, levando a espaçonave a sobrevoar regiões como a ensolarada Flórida e a ilha de Cuba. Essa escolha de trajetória contrasta fortemente com os lançamentos espaciais tradicionais realizados pelos Estados Unidos, que geralmente seguem um curso para o leste ou nordeste. A adoção dessa rota polar estratégica confere à missão a capacidade singular de sobrevoar todas as regiões do nosso planeta. Essa cobertura global se revela particularmente valiosa para atividades como a observação detalhada da Terra e a coleta de dados climáticos essenciais para a compreensão e o monitoramento das mudanças ambientais.