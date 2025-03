Estudante cria carro anfíbio contra trânsito

Em uma busca por alternativas inteligentes para os crescentes problemas de congestionamento nas grandes cidades e a preocupação com a poluição veicular, Bernardo Pereira, um estudante da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, em Portugal, desenvolveu um projeto promissor: o CROSSER V2, um carro anfíbio capaz de transitar tanto em vias terrestres quanto em corpos d'água. A iniciativa busca oferecer uma nova perspectiva para a mobilidade urbana, explorando rios e lagos como rotas alternativas e, potencialmente, contribuindo para a redução da emissão de poluentes.

O conceito do carro anfíbio CROSSER V2, idealizado por Bernardo Pereira, combina a funcionalidade de um veículo terrestre compacto com elementos de design e tecnologia que permitem a navegação segura em ambientes aquáticos. A ideia central é oferecer aos cidadãos uma opção de transporte que possa contornar os gargalos do trânsito tradicional, utilizando a vasta malha hidroviária disponível em muitas regiões.

Tecnologia e Sustentabilidade do CROSSER V2: