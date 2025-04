Ovo de Páscoa gigante de R$ 4.300 e 7kg de puro luxo

A grandiosa casca desta guloseima colossal é meticulosamente elaborada com chocolate meio amargo de altíssima qualidade, proporcionando uma base rica e intensa. Essa base é então generosamente adornada com uma camada de chocolate de pistache, conferindo um toque sofisticado, uma coloração delicada e um aroma sutilmente adocicado que aguça os sentidos.

O interior desta obra-prima da confeitaria não deixa a desejar. Um recheio cuidadosamente preparado harmoniza a textura aveludada e a doçura suave da ganache com a intensidade marcante do brigadeiro de pistache, prometendo uma experiência gustativa rica e complexa a cada pedaço. A combinação desses elementos cria um equilíbrio perfeito entre diferentes nuances de sabor e texturas que certamente encantarão os paladares mais exigentes.

Além desta versão opulenta, a marca também oferece outra tentadora opção: o ovo "Chocolate Dubai". Esta variação combina a suavidade do chocolate ao leite com a crocância e o sabor característico de pistaches californianos cuidadosamente tostados. O recheio, por sua vez, apresenta um cremoso e envolvente creme de pistache, elevando ainda mais a experiência sensorial. A versão gigante do "Chocolate Dubai" também impressiona com seu peso de 7,5 kg e o mesmo preço de R$ 4.300.

Destinado aos verdadeiros apreciadores de chocolate artesanal e àqueles que desejam marcar a celebração da Páscoa com um toque de extravagância inesquecível, estas criações exclusivas representam um verdadeiro deleite para os sentidos – e, inegavelmente, um investimento notável para o bolso.