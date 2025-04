Japão prevê megaterremoto que pode matar até 300 mil pessoas

Quase 300 mil pessoas poderiam morrer no Japão caso ocorra um megaterremoto que é aguardado há muito tempo na costa do Pacífico. Essa previsão consta em um novo relatório do governo, divulgado na segunda-feira, 31. As autoridades do país informaram ainda que o desastre traria um prejuízo de até US$ 1,81 trilhão (cerca de R$ 10, 2 trilhões).

Saiba Mais:

O Japão é um dos países mais propensos a terremotos do mundo, e o governo prevê uma chance de cerca de 80% de um terremoto de magnitude 8 a 9 ao longo de uma zona de fundo marinho trêmula conhecida como Fossa de Nankai. Nos últimos 1.400 anos, megaterremotos nesta área aconteceram a cada 100 ou 200 anos. O último ocorreu em 1946.