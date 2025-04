Calor de 34ºC volta a comandar clima em Piracicaba

Os primeiros dias de abril serão de calor e alguma chance de chuva em Piracicaba, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A previsão indica que nesta terça-feira (1º), a máxima chega aos 32ºC com possibilidade de pancadas de chuva isoladas a qualquer momento do dia.

Na quarta-feira (2), a mínima prevista é de 20°C e máxima de 33ºC com o tempo encoberto e com chances de chuvisco ao longo do dia. Na quinta-feira (3), a mínima prevista é de 22ºC e a máxima é de 34ºC, com previsão de chuvas com raios e trovões isolados.