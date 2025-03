Piracicaba tem o mês de março mais seco da última década

O mês de março de 2025 foi o mais seco da última década, segundo dados do Posto Meteorológico da Esalq (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz). Apesar das recorrentes previsões de chuva e alertas meteorológicos para tempestade emitidos nos 31 dias do mês, foram registrados apenas 68,9 milímetros no período. A média mensal, segundo a Esalq, é de 178,79 milímetros. A média de março está 61,4% abaixo do esperado.

De acordo com o banco de dados, depois de 2025, outros três anos tiveram totais de chuva abaixo dos 100 milímetros: 2020 (71,3 milímetros), 2019 (73,4 milímetros) e 2023 (97,4 milímetros). Outros seis anos do balanço ficaram com valores acima de 100 milímetros, mas abaixo da média esperada para o mês. Março de 2022 registrou 125,4 milímetros de chuva, enquanto que 2016 teve um total de 126,7 milímetros. Já em 2015, o total foi de 134,4 milímetros e 2017 tem um registro de 137 milímetros. O ano de 2021 registrou um total de 143,3 milímetros de chuva. Por fim, 2024 teve um total de 163,9 milímetros em março. Apenas o ano de 2018 ficou acima da média para o mês: a chuva total foi de 204,5 milímetros.