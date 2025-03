Ana Maria Braga se casa pela quinta vez aos 75 anos

A apresentadora Ana Maria Braga, aos 75 anos, prepara-se para oficializar sua união com o diretor Fábio Arruda, de 56 anos, em uma cerimônia discreta e intimista. O casal, que assumiu o relacionamento em 2022, planeja trocar votos em um evento reservado para cerca de 200 convidados, marcado para o dia 4 de julho no sítio da apresentadora em Atibaia, interior de São Paulo.

A informação, divulgada pelo portal Notícias da TV, revela que Ana Maria já começou a enviar os convites para amigos próximos do meio artístico, como Luciano Huck, Angélica, Xuxa, Sabrina Sato, Ivete Sangalo e Fausto Silva. O convite reforça o pedido de sigilo sobre a celebração, que promete ser um momento especial e reservado para os mais íntimos do casal. Segundo fontes próximas, a cerimônia está prevista para o final da tarde e contará com música ao vivo para embalar a celebração do amor.

Enquanto a data do casamento não chega, Ana Maria Braga tem desfrutado de momentos de cumplicidade com o noivo. Durante o recente feriado de Carnaval, o casal optou por um refúgio tranquilo em uma praia deserta na Bahia, longe da agitação dos blocos carnavalescos. A apresentadora chegou a compartilhar alguns registros da viagem em suas redes sociais, incluindo sua chegada em um jatinho particular e momentos de relaxamento ao lado de Fábio. Em tom de brincadeira, ela legendou uma das fotos: “Estamos indo ali colocar o nosso bloco na rua”. Em outra publicação, Ana Maria também refletiu sobre a importância do descanso e da tranquilidade: “Sentar em silêncio, respirar fundo, olhar o céu sem pressa… É nesses momentos que tudo se ajeita por dentro.”