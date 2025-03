Daniel Alves absolvido: esposa anuncia gravidez

A modelo detalhou as dificuldades médicas enfrentadas, incluindo duas tentativas de fertilização in vitro (FIV), três perdas gestacionais, uma cirurgia nas trompas e o diagnóstico de endometriose. “Foram anos de exames e embriões considerados perfeitos, sem nenhuma explicação para os insucessos”, desabafou, compartilhando a frustração de ver outras mulheres engravidando com mais facilidade.

Em um dos momentos mais emocionantes de seu relato, Joana fez uma conexão especial com sua mãe, falecida há dois anos. “Quando ouvi o coração do meu bebê pela primeira vez, senti que minha mãe me enviou esse presente para que eu nunca mais me sentisse sozinha”, escreveu, demonstrando a profunda emoção que a acompanha nesta nova fase.

A mensagem de Joana Sanz se encerrou com um incentivo a outras mulheres que enfrentam desafios semelhantes na busca pela maternidade: “Ainda não consigo acreditar. Durante a madrugada, acordo assustada, temendo o pior, mas tudo chega no seu tempo. Não desistam”.

A notícia da gravidez de Joana Sanz surge em um momento de grande repercussão midiática, poucos dias após a absolvição de seu marido, o ex-jogador de futebol Daniel Alves, em um processo judicial na Espanha. A modelo não fez menção direta ao caso em sua publicação sobre a gravidez, focando em sua jornada pessoal rumo à maternidade.