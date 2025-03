VÍDEO: Morre homem atropelado na Geraldo de Barros em Piracicaba

Morreu o homem de 65 anos que foi socorrido em estado crítico após ser atropelado na noite deste domingo (30) por volta das 21h, no km 170 da Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), próximo à rotatória da Balbo.

Segundo informações apuradas no local, um Honda Civic tentou desviar do pedestre, mas, na sequência, o condutor de uma Saveiro acabou atropelando a vítima, um segurança de 65 anos que trabalhava na obra do novo dispositivo da rotatória. Com o impacto, o trabalhador caiu dentro da caçamba do veículo em estado gravíssimo.