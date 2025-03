VÍDEO: Grave colisão fere motociclista em Piracicaba

Um grave acidente entre uma motocicleta Honda CG 150 vermelha e um Ford Ka branco foi registrado na manhã desta segunda-feira (31) na avenida Independência, no bairro São Judas em Piracicaba.

Segundo informações, a colisão ocorreu quando o carro realizava a conversão na avenida para acessar a rua Barão de Piracicamirm. Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao chão e precisou de atendimento médico.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e encaminharam a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Vila Resende. O estado de saúde do motociclista ainda não foi divulgado. Já o motorista do Ford Ka não sofreu ferimentos e permaneceu no local.