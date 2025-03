Tempo chuvoso e calor dão ares de verão ao outono de Piracicaba

A previsão para os próximos dias indica possibilidade de pancadas de chuva com chances de raios e trovões, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). As temperaturas se estabilizam entre 21ºC e 33ºC, e não há previsão para quedas nos termômetros.

Para esta segunda-feira (31), a mínima prevista é de 21ºC e a máxima é de 32ºC, com previsão de chuva com trovoadas isoladas no período da tarde e da noite. Na terça-feira (1º), a mínima prevista será de 22ºC e a máxima será de 33ºC, com previsão de chuva para o dia inteiro e chances de trovoadas isoladas. Na quarta-feira (2), a mínima será de 22ºC e a máxima será de 33ºC, com previsão de chuva.