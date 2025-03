Esfaqueador que matou idoso vai registrar BO e acaba preso

Um homem de 36 anos foi preso pela Polícia Civil em Rio Claro, na Região Metropolitana de Piracicaba, após confessar ter matado o aposentado Anonio Donizete Fresci, de 64 anos, a facadas dentro da casa da vítima, no bairro Vila Olinda. O crime aconteceu durante a madrugada desta sexta-feira (28).

Após o homicídio, o suspeito tentou enganar as autoridades registrando um boletim de ocorrência com informações falsas. No entanto, durante o interrogatório, acabou admitindo o crime. Segundo ele, conhecia a vítima e teria ido até sua casa para usar drogas, mas familiares do aposentado negam essa versão.