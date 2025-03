Sangue na casa: Invasor mata aposentado a facadas

Um aposentado foi morto a facadas dentro de casa na madrugada desta sexta-feira (29), no bairro Vila Olinda, em Rio Claro, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Antonio Donizete Freschi, de 64 anos, foi encontrado morto no chão da residência, ensanguentado, após vizinhos acionarem a polícia. Eles relataram ter ouvido o cachorro latindo e passos no telhado. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram o óbito, mas não localizaram o autor do crime.

Uma filha da vítima contou à polícia que o pai teve um relacionamento recente com uma mulher, mas não soube dar mais detalhes. Equipes da Polícia Científica e da funerária estiveram no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), e o caso está sendo investigado.