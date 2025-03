Torcedor comemora título do Corinthians com tiros e é preso

Um homem foi preso na noite desta quinta-feira (27), após disparar cinco vezes para o alto com uma arma de fogo para comemorar o título do Campeonato Paulista do Corinthians. O caso inusitado aconteceu próximo a uma lanchonete na cidade de Jaguariúna, na região Metropolitana de Campinas.

De acordo com testemunhas, enquanto as pessoas comemoravam o empate e a conquista do Paulistão pelo "Timão", o homem se empolgou e fez os disparos, assustando quem estava ao redor. Um Guarda Civil que passava pelo local flagrou a ação e deu voz de prisão ao torcedor.