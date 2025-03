VÍDEO: Homem-Aranha em garupa de moto vira atração em Piracicaba

Quem passou pelas ruas do Centro e do Bairro Alto, em Piracicaba, no início da tarde desta sexta-feira (28) teve uma surpresa digna de filme: um jovem vestido de Homem-Aranha pegando carona na garupa de uma moto. A cena inusitada arrancou sorrisos e despertou olhares curiosos dos motoristas e pedestres que enfrentavam o calor de 30?.

Ninguém sabe ao certo o motivo da aparição do herói motorizado. Algumas teorias surgiram: teria sido uma aposta pelo título paulista do Corinthians sobre o Palmeiras? Alguma ação escolar? Uma pessoa que trabalha com entretenimento? Ou simplesmente um jeito divertido de encarar a rotina?

Seja qual for a resposta, o Homem-Aranha piracicabano mostrou que, além de salvar o dia, também pode torná-lo mais leve no trânsito.