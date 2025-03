Vai esfriar em Piracicaba? Veja previsão para o fim de semana

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indicou na previsão do tempo que os próximos dias em Piracicaba vão ser de mais altas nas temperaturas, apesar de momentos de tendência de queda nas máximas durante o final de semana. O Instituto informou, ainda, que há possibilidade de chuvas para a cidade entre domingo (30) e segunda-feira (31).

Segundo o Inmet, nesta sexta-feira (28), a máxima é de 35°C, com tendência de aumento nas temperaturas. O dia deve ser predominantemente ensolarado, mas com nuvens no céu durante todo o dia. No sábado (29), a mínima fica em 19°C e a máxima fica em 35°C, com tendência de tempo nublado, mas sem previsão de chuva.

Na previsão para o domingo (30), é indicada máxima de 35°C. O Inmet sinalizou uma tendência no aumento da temperatura. A mínima prevista é de 19°C, e o céu deve ficar encoberto por nuvens. Há chances de chuva neste dia. Na segunda-feira (31), a previsão volta a indicar muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas a qualquer momento do dia. Há uma tendência de diminuição nas temperaturas, mas sem variações significativas. A Mínima prevista é de 21°C e a máxima é de 34°C.