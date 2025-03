Obra de Mahle é gravada por Grupo Vocal da Esalq e lançada na web

O Grupo Vocal Luiz de Queiroz, da Esalq (Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz), de Piracicaba, lançou um vídeo com a gravação da composição Mozart no Céu, do maestro teuto-brasileiro Ernst Mahle. A obra é a transformação do poema de mesmo nome do poeta Manuel Bandeira para música, dedicada à maestrina Cítnia Pinotti, que foi aluna de Mahle e hoje rege o Grupo Vocal da Esalq. A composição foi feita em 2021, quando Ernst Mahle tinha 93 anos. O poema de Manuel Bandeira faz parte da coletânea Lira dos Cinquent’anos, ao lado de outros poemas, sonetos e canções. O vídeo foi publicado no canal do YouTube do Grupo Vocal da Esalq.

Saiba mais

Hoje, com 96 anos, Ernst Mahle compôs a canção aos 93 anos, durante a pandemia de covid-19, período em que chegou a escrever até três músicas por dia. “Não só Mozart é um dos meus compositores favoritos, mas o título de Mozart no Céu levou-me a imaginar como seria uma composição que me levasse a pensar como Bandeira sentiu-se ao escrever esse poema”, disse Mahle ao Jornal de Usp à época. “Desejei que minha música pudesse dar um caráter celestial, de anjos cantando, acompanhados por um muito bom pianista.”