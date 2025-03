Orquestra de Câmara de Cordas estreia temporada em Piracicaba

Em um programa de aproximadamente 70 minutos, o concerto terá a participação de 14 músicos, sendo quatro primeiros violinos, quatro segundos violinos, três violas, dois violoncelos e um contrabaixo. "Para o concerto de abertura da temporada 2025 da Orquestra de Câmara de Cordas de Piracicaba, preparamos um programa inteiro de música brasileira, com obras de Alberto Nepomuceno, Ernani Aguiar e Carlos Gomes, numa viagem no tempo do romantismo do século 19, músicas carregadas de influências regionais e música do século 20", informou Fhelipe Serafim, maestro da orquestra.

A Orquestra de Câmara de Cordas de Piracicaba abre a temporada 2025 no próximo sábado (29) às 20 horas. O concerto acontecerá no Teatro Erotides de Campos e tem entrada gratuita com retirada dos ingressos uma hora antes da apresentação.

A Orquestra de Câmara é fruto do desenvolvimento e aprimoramento técnico e musical de músicos da Orquestra Educacional, que desde 2015 desenvolve suas atividades. Segundo os fundadores da OEP, as perguntas que ficavam eram o que fazer com os músicos que tiveram uma maior desenvoltura da técnica e da música e onde alocá-los para que continuem sendo desafiados nas habilidades musicais. Então, surgiu a proposta de convidar 20 músicos de cordas da OEP para integrar a Orquestra de Câmara, em que teriam a possibilidade de vivenciar obras escritas para essa formação, experiências de variados compositores e sonoridades.

