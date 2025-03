Como monitorar seus filhos na web? Veja 5 aplicativos mais usados

A presidente da GlobalSign, Luiza Dias, destaca que muitos pais enfrentam dificuldades para orientar os filhos na internet por desconhecerem o ambiente digital. "Os responsáveis têm a missão de ensinar segurança online, mas muitas vezes não dominam esse universo", explica. Para ela, é necessário tratar a internet com a mesma cautela do mundo físico. "Assim como verificamos a segurança de um local antes de entrar, é fundamental avaliar aplicativos antes de permitir que os filhos os utilizem."

Aplicativos de monitoramento parental e suas funcionalidades

Diante desse cenário, diversas ferramentas foram desenvolvidas para auxiliar no controle do uso da tecnologia. Confira algumas das principais opções disponíveis no mercado:

Qustodio

Filtragem de conteúdos inadequados

Controle de tempo de tela e bloqueio de aplicativos

Rastreamento da localização do dispositivo

Monitoramento de chamadas e mensagens

Disponível para Android, iOS, Windows e Mac

Planos a partir de R$ 78,90

Kidslox

Define tempo limite de uso do dispositivo

Bloqueia automaticamente o celular após o tempo permitido

Relatório detalhado sobre os aplicativos mais utilizados

Estabelece horários para estudo, refeições e sono

Compatível com Android e iOS

Versão gratuita por três dias; planos premium custam até R$ 313

Family Link

Bloqueia aplicativos e configura permissões de dados

Localiza o dispositivo em tempo real

Monitora chamadas e mensagens (sem acesso ao conteúdo das conversas)

Define períodos de estudo sem distrações

Limita o tempo de uso de aplicativos específicos

Gratuito, disponível para Android e iOS

FlashGet KidS

Controle remoto da câmera e do microfone do dispositivo infantil

Espelhamento de tela e rastreamento em tempo real

Monitoramento do uso de aplicativos

Aplicativo oculto na tela do celular da criança

Compatível apenas com Android

Planos a partir de R$ 51 por mês

Android Parental Control

Espelhamento de tela e rastreamento do dispositivo

Monitoramento de mais de dez redes sociais

Bloqueio de aplicativos e sites específicos

Possui modo oculto para que o aplicativo não seja detectado no celular monitorado

Compatível com Android

Teste gratuito e planos a partir de R$ 56 por mês

Os aplicativos de controle parental são aliados importantes para garantir a segurança digital das crianças e adolescentes, mas devem ser utilizados com cautela. O diálogo e a construção de um relacionamento de confiança continuam sendo as estratégias mais eficazes para proteger os jovens no ambiente virtual.