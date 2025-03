Websérie 'Quilombos e Matracas' é lançada de graça em Piracicaba

A websérie Batuques, Quilombos e Matracas - Memórias Afro-Brasileiras no Interior Paulista será lançada nesta sexta-feira (28) na Biblioteca Municipal de Piracicaba. A série é uma produção do Rotas Afro, e traz as raízes e a força da presença negra na formação do Brasil, através do som dos tambores, eco dos quilombos e do ritmo das matracas. A exibição está marcada para acontecer às 19h no anfiteatro Alceu Maynard Araújo.

A exibição faz parte da programação gratuita do cineclube Nhô Cine e contará com quatro episódios, com duração média de 10 minutos cada. A série aborda temas como a influência africana no interior paulista, os ciclos econômicos e a população negra no Brasil, formas de resistência negra e o legado de personalidades afrodescendentes na região. A narrativa também conta com a participação de convidados que contribuem para a preservação e continuidade da cultura negra no interior paulista, como a rapper Mayra Kristina, a percussionista Tatá Roberta, integrantes do Samba de Bumbo Nestão Estevam e EPCA (Escola Piracicabana de Capoeira Angola, entre outros.