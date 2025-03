Previsão indica chuvas, nuvens e calor de 36°C em Piracicaba

Piracicaba pode ter pancadas de chuva nos próximos dias, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A previsão para os próximos dias é a de que o céu na cidade tenha muitas nuvens com a possibilidade de formação de chuvas. As temperaturas, porém, continuam altas, com dias de mínimas abaixo de 20°C e máximas acima dos 35°C.

De acordo com o Inmet, para esta quarta-feira (26), a previsão indica máxima de 34°C, com o céu encoberto por nuvens durante todo o dia e possibilidade de chuviscos ao longo do dia. Na quinta-feira (27), a mínima prevista é de 18°C e a máxima é de 34°C, com o céu encoberto por nuvens principalmente pela manhã e à noite, com chances de chuva no período da manhã. Na sexta-feira (28), o Inmet indica que a mínima será de 19°C e a máxima em 34°C, com o sol entre nuvens e chances de pancadas de chuva com raios e trovões.