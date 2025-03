Piracicabano viraliza na internet com ‘causos’ da cidade

Você faz vídeos todos os dias? Quais os seus principais temas? Costumo postar todos os dias. Os meus conteúdos são voltados para a História, Cultura, Natureza e Curiosidades de Piracicaba; às vezes pego alguns ganchos de assuntos da atualidade.

Quantos seguidores você tem atualmente e em quanto tempo você conseguiu esse resultado? Hoje eu tenho cerca de 55.000 seguidores no Instagram e 8.300 no YouTube, porém, tenho o Facebook com mais 50.000 seguidores e o TikTok com 26.000. Hoje, juntando todas as minhas redes sociais já se aproxima de 150 mil seguidores. Isso tudo ocorreu em um espaço de menos de 2 anos, quando comecei a brincar com meu cachorro em alguns vídeos. Depois mudei o foco para Piracicaba. Eu queria ter apenas uns 10 mil seguidores, mas graças a Deus o público aceitou bem e gostou dos conteúdos e está subindo legal. Jamais esperava esse sucesso e muita gente também não. Ouvi de pessoas próximas que eu estava passando vergonha na Internet. Alguns perguntavam, qual o motivo dos vídeos (risos). Não me abalei, sou bem resolvido, continuei fazendo e, depois de algum tempo, vários que me criticaram entenderam meu projeto.

Pensa que poderá viver da internet em um futuro próximo ou pensa nisso como mais um robby? Deus é maravilhoso, acredito que ele proverá isso sim em minha vida. No entanto, ando com os pés no chão. Mesmo recebendo alguns valores das plataformas e de algumas parcerias comerciais, sou bem realista e cauteloso, mantenho em paralelo tudo isso com meu emprego.