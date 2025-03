Mulher rola na cama e mata bebê sufocado

Um bebê de um ano e seis meses morreu na manhã desta sexta-feira (28) em Leme, na Região Metropolitana de Piracicaba, após ser acidentalmente sufocado enquanto dormia com a companheira da sua mãe.

Segundo relato da mãe da criança à polícia, ela acordou por volta das 5h e permaneceu na sala. Cerca de cinco horas depois, às 10h, sua companheira saiu do quarto desesperada, dizendo que havia rolado sobre o bebê, que não respondia aos estímulos.

Equipes de socorro foram acionadas, mas uma viatura do Comando Patrulha que estava no bairro Jardim Imperial, chegou primeiro à residência e iniciou a reanimação até a chegada do Corpo de Bombeiros. A criança foi levada ao hospital, mas não resistiu e teve a morte confirmada.