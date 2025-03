Câmara de Piracicaba cria Frente Parlamentar contra pedágios

Os 23 vereadores da Câmara Municipal de Piracicaba se uniram contra a instalação do pedágio na rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), após apelo do presidente, Rerlison Rezende, o Relinho (PSDB), durante a 14ª Reunião Ordinária, nesta segunda-feira (24).

Relinho solicitou aos colegas que entrassem como autores do projeto de decreto legislativo 14/2025, que propõe a criação de uma frente parlamentar contra o pedágio. A iniciativa foi protocolada no dia 20, inicialmente proposta vereadores Gustavo Pompeo (Avante), Rafael Boer (PRTB) e Renan Paes (PL), além do próprio presidente. Antes de ser submetido ao plenário, o projeto requer análise da CLJR (Comissão de Legislação, Justiça e Redação).

