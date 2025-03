FOP inaugura Centro Clínico para mais 96 consultórios

O Centro Clínico Multidis-ciplinar começou a ser cons-truído em 2009 e foi idealiza-do com objetivo de realizar atividades de ensino, pesquisa e extensão, por meio do atendimento à população, incluindo crianças e idosos, com foco à atenção diferenciada em vários setores clínicos da FOP. Serão instalados mais 96 consultórios odontológicos, além de todos os equipamentos necessários para o atendimento odontoló-gico. O diretor, professor Flávio Henrique Baggio Aguiar, estima que o Centro deverá entrar em funcionamento no segundo semestre deste ano.

O prédio possui 2.400 me-tros quadrados de área construída sob um terreno de 21.800 metros quadrados. Atualmente, a FOP conta com 35 consultórios na Clínica de Graduação e 24 consultórios na Clínica especialização e extensão, nos quais são atendidos cerca de 5 mil pacientes por mês. Com o funcionamento do Centro Clínico Multidisciplinar, a FOP terá 155 consultórios e equipamentos modernos e terá capacidade para atender até 12 mil pacientes por mês.

RANKING

A Unicamp ganhou posi-ções em três grandes áreas do conhecimento no ranking por disciplina elaborado pela consultoria britânica QS World University. Divulgado nesta sexta-feira (14), o levantamento da QS avaliou 5.203 universidades de todas as regiões do mundo e mostra que a Unicamp avançou nas áreas de Engenharia e Tecnologia, Ciências da Vida e Medicina e Ciências Naturais.