Medicamento mais caro do mundo começa a ser distribuído pelo SUS

O Sistema Único de Saúde (SUS) anunciou, na última quinta-feira (20), a incorporação do Zolgensma, um medicamento inovador com custo estimado em R$ 6,5 milhões por dose, para o tratamento da Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo 1. A medida, que entra em vigor em abril de 2025, representa um marco na saúde pública brasileira, oferecendo esperança a crianças de até seis meses diagnosticadas com a doença rara e neurodegenerativa.

Para ter acesso ao Zolgensma pelo SUS, os pacientes devem atender aos seguintes critérios: ter até seis meses de idade no momento do diagnóstico, apresentar diagnóstico de AME tipo 1 confirmado por exame genético, não apresentar ventilação mecânica invasiva por mais de 16 horas por dia.

A incorporação do Zolgensma pelo SUS representa um avanço significativo para a saúde pública do Brasil. A medida garante o acesso a um tratamento de alto custo e alta complexidade para pacientes com AME tipo 1, que antes dependiam de decisões judiciais ou de recursos próprios para ter acesso ao medicamento.

O Ministério da Saúde afirma que a incorporação do Zolgensma é apenas o primeiro passo para a melhoria do tratamento da AME no Brasil.