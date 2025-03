Lama invade escola e casas após forte chuva em Piracicaba

Na tarde de domingo, 23 de março, um deslizamento de terra atingiu a Rua Romeu de Souza Carvalho, localizada no bairro Castelinho, em Piracicaba. O incidente foi provocado após uma forte chuva que caiu sobre a região, no qual invadiu a Escola Municipal Larissa Rossetti Travaglini e afetou residências vizinhas.

Saiba Mais:

A chuva, que durou alguns minutos, degradou o solo, facilitando o deslizamento de terra. Com isso, a lama e os destroços tomaram a rua e invadiram as instalações da escola, além de danificar as estruturas de várias casas ao longo da via. Felizmente, não foram registrados feridos, mas a situação causou transtornos aos moradores e aos alunos da escola.