Piracicaba pode ter novos temporais entre hoje é quarta-feira

Após o temporal do último domingo (23), Piracicaba continua em alerta para chuvas intensas e pode ter mais temporais ao longo da semana, segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). As chuvas intensas devem continuar ainda nesta segunda-feira (24).

Segundo a previsão do tempo, a cidade pode ter chuvas intensas com raios e trovões a qualquer momento do dia. A máxima será de 30°C. Na terça-feira (25), a mínima prevista é de 20°C e a máxima é de 33ºC, com previsão de chuvas intensas com raios e trovões também a qualquer momento do dia. Já na quarta-feira (26), a mínima será de 20°C e a mínima será de 33ºC, ainda com previsão de chuvas fortes com raios e trovões.