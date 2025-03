Força-tarefa da Prefeitura tenta consertar estragos do temporal

Por conta do temporal, a prefeitura colocou a força-tarefa nas ruas ainda no domingo para amenizar os estragos causados na cidade. De acordo com a prefeitura, no bairro Castelinho, a EM Larissa Rosseti Travaglini foi afetada pela chuva, devido a um deslizamento de terra a partir de um terreno que existe em frente à escola, onde acontece uma obra particular. Houve um acúmulo de lama na rua na área em frente à unidade, dificultando o acesso das famílias.

Piracicaba foi atingida por um total de 41 milímetros de chuva na tarde do último domingo (23), segundo dados da Defesa Civil municipal. O temporal causou estragos em pontos da cidade, como o alagamento das avenidas Armando de Salles Oliveira, Torquato da Silva Leitão, 31 de Março e Água Branca, e nos bairros Vila Sônia, Bosques do Lenheiro e São Francisco (Bongue). Também foram registradas quedas de uma árvore, nos bairros Vila Independência. Não há registro de vítimas nem desabrigados.

Segundo Odair Melo, secretário de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, a intensidade da chuva foi diferente na cidade. “Alguns bairros foram mais atingidos pela chuva do que outros. Estamos no mês de março, que é um mês em que se espera chuva, apesar de estar abaixo do normal, então tempestades como essa podem ocorrer a qualquer momento”, disse. O pluviômetro da Defesa Civil de Piracicaba registrou, para este mês, dois dias de chuva apenas, o que é abaixo do esperado, totalizando 46,13 mm. De janeiro até hoje, o total acumulado de chuvas em Piracicaba é de 485,70 mm.

Atenção

Para esta terça-feira (25), não há previsão de chuva, segundo a Defesa Civil do Estado. Os pontos que podem alagar em Piracicaba são: avenida Armando de Salles Oliveira, entre o Terminal Central de Integração (TCI) e avenida Independência; avenida 31 de Março e rua Gomes Carneiro com rua Santa Cruz. Motoristas e pedestres devem evitar esses locais em caso de chuvas fortes.

Quanto ao rio Piracicaba, em caso de transbordamento, os pontos de alagamento ficam na região da Rua do Porto, avenida Beira Rio, Bongue, avenida Cruzeiro do Sul, avenida Jaime Pereira, Ondas, Algodoal, Ondinhas, São Francisco, Estoril, Jupiá, Gran Park e Ártemis. No caso do rio Corumbataí, os pontos que podem alagar ficam em Santa Terezinha, Vila Rios e IAA-Bessy.