Colisão em saída de supermercado deixa vítima grave em Piracicaba

Um acidente entre dois veículos na saída de um supermercado, deixou uma pessoa gravemente ferida e outras duas com ferimentos, na noite deste domingo (23), no bairro Jupiá em Piracicaba.

A colisão ocorreu na rua dos Dourados, entre um Chevrolet Celta, que saía do estacionamento, e um Fiat Palio. Duas pessoas que estavam no Celta ficaram feridas, sendo que uma delas sofreu lesões graves. O motorista do Palio teve apenas ferimentos leves.

Equipes de resgate levaram as vítimas do Celta para o Hospital Unimed, enquanto o condutor do Palio foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Cristina.