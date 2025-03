Projeto ABC do Dó Ré Mi vai atender 53 escolas municipais em 2025

Começou nesta sexta, 21/03, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, a temporada 2025 do projeto ABC do Dó Ré Mi, parceria da Secretaria Municipal de Educação com a OSP (Orquestra Sinfônica de Piracicaba), e apoio da Secretaria de Cultura. A abertura contou com a presença da secretária de Educação, Juliana Vicentin; Maurici Scarpari, representando o secretário de Cultura, Carlos Beltrame, e do regente da OSP, Knut Andreas.

No palco do teatro, os instrumentistas da OSP e o ator Washington Poppi, que dá vida ao palhaço Zé da Batuta, e o violonista Luis Fernando Fisher Dutra, intérprete do maestro, interagem entre si e com público. Durante a apresentação, os músicos apresentam os grupos de instrumentos (cordas, madeiras, metais e percussão) e suas sonoridades.

As alunas do 5º ano do ensino fundamental da escola municipal Prof.ª Antônia Benedita Eugênio, Rebeca Victoria Pereira Dias, 10 anos, e Ana Beatriz Paulino Sabino, 11 anos, estavam empolgadas para acompanhar a apresentação. “Gosto muito de música e de dançar. Gostei muito dos violinos e me deu vontade de ser violinista um dia”, disse Rebeca.

Já Ana Beatriz gostou do violão e do som dos instrumentos da percussão. “Achei muito divertido e ainda aprendi várias coisas novas que eu não sabia sobre música. Foi um dia diferente e feliz.”