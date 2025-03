Temporada 2025: OSP fará distribuição gratuita de 70 ingressos

Além desta sexta-feira, a OSP se apresenta, também, no sábado (22). As duas apresentações acontecem no Teatro Municipal Dr. Losso Netto. Na sexta-feira, o espetáculo tem início às 20h e, no sábado, às 19h30.

E, para começar em grande estilo as comemorações, a associação mantenedora da OSP preparou uma programação com um repertório refinado e vibrante, reunindo três compositores icônicos da música clássica: o francês Maurice Ravel, o espanhol Joaquín Rodrigo e o russo Nikolai Rimsky-Korsakov. A regência será do maestro alemão Knut Andreas, com a participação do premiado violonista Gustavo Costa.

Um dos destaques da programação desse concerto de abertura que promete arrebitar a platéia é o icônico Bolero, de Maurice Ravel, uma música em que se ouvem 18 repetições de um mesmo tema espanhol (da dança bolero) que vai de um lento a crescendo em intensidade de modo a magnetizar a audiência. Nessa música, são os tambores que dão a pulsação dessa sensual dança espanhola cujo crescendo vai até um clímax arrebatador, onde todos os instrumentos da orquestra tem sua vez. Dizem que até mesmo o compositor ficou surpreso e até irritado com o inesperado sucesso dessa obra.

Outra obra que fascina o ouvinte é o diálogo entre o violão solista e a orquestra no famoso Concierto de Aranjuez. Para Joaquín Rodrigo, o mais celebrado compositor espanhol da história, seu primeiro concerto para violão tinha a intenção de trazer à tona “a fragrância das magnólias, o canto dos pássaros e o jorrar das fontes”. De singular beleza e frescor, é o concerto certo para abrir a Temporada 2025 da Orquestra Sinfônica de Piracicaba.