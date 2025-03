OSP celebra 125 anos com a Temporada 2025

Sabe aquela expressão “música para meus ouvidos”? Pois é, para os fãs da música clássica a metáfora combina muito bem, porque nos dias 21 e 22 de março, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, a Orquestra Sinfônica de Piracicaba (OSP) inicia a sua série de concertos para 2025, ano que marca os 125 anos da sua fundação.

E, para começar em grande estilo as comemorações, a associação mantenedora da OSP preparou uma programação com um repertório refinado e vibrante, reunindo três compositores icônicos da música clássica: o francês Maurice Ravel, o espanhol Joaquín Rodrigo e o russo Nikolai Rimsky-Korsakov. A regência será do maestro alemão Knut Andreas, com a participação do premiado violonista Gustavo Costa.

Um dos destaques da programação desse concerto de abertura que promete arrebitar a platéia é o icônico «Bolero», de Maurice Ravel, uma música em que se ouvem 18 repetições de um mesmo tema espanhol (da dança bolero) que vai de um lento a crescendo em intensidade de modo a magnetizar a audiência. Nessa música, são os tambores que dão a pulsação dessa sensual dança espanhola cujo crescendo vai até um clímax arrebatador, onde todos os instrumentos da orquestra tem sua vez. Dizem que até mesmo o compositor ficou surpreso e até irritado com o inesperado sucesso dessa obra.