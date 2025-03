Ação de Empregabilidade da Mulher vai oferecer mais de 700 vagas

Com o compromisso de fomentar a inclusão no mercado de trabalho e impulsionar a independência financeira das mulheres, a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, promove no dia 25/03, a primeira edição da Ação de Empregabilidade da Mulher. O evento, que será realizado no Varejão Central, contará com a participação de mais de 40 empresas e oferecerá mais de 700 vagas exclusivas para o público feminino em diversos setores, como serviços, comércio e indústria. As interessadas nas vagas devem levar currículo (várias cópias), RG e CPF originais.

O prefeito Helinho Zanatta enfatiza a importância do evento como um marco para a cidade. "Gerar emprego e renda sempre foi uma prioridade da nossa gestão, e sabemos que as mulheres enfrentam desafios extras no mercado de trabalho. Essa ação não apenas cria oportunidades reais de contratação, mas também fortalece a dignidade e a autonomia financeira dessas trabalhadoras, garantindo a elas um futuro mais estável e promissor", ressalta.

A equidade de gênero e a valorização da força de trabalho feminina são princípios fundamentais desta iniciativa. Carolina de Abreu, Assistente de RH da Drogal, destaca a importância do evento para a empresa, que disponibilizará mais de 100 vagas durante a ação. "Nosso compromisso com a inclusão e a diversidade nos motiva a participar deste projeto. As mulheres desempenham um papel essencial no mercado de trabalho e, na Rede Drogal, isso se reflete nos números: 74% de nossos colaboradores são mulheres. Queremos ampliar ainda mais a presença feminina em diferentes setores e oferecer oportunidades reais de crescimento profissional", afirma.

Além da oferta de vagas, o evento também será uma oportunidade para as participantes conhecerem as empresas e entenderem melhor os perfis profissionais desejados pelo mercado. O secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda, José Luiz Ribeiro, reforça a relevância da iniciativa e faz um convite à população. "Este evento foi pensado para abrir portas e criar possibilidades para centenas de mulheres que buscam uma colocação no mercado de trabalho. Queremos que essa ação se torne uma referência, um verdadeiro trampolim para a empregabilidade feminina na nossa cidade", destaca.