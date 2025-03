Caminhada do Dia da Mulher será no domingo, 23/3

Com apoio da Prefeitura, será realizada a Caminhada do Dia da Mulher, no domingo, 23/3. A caminhada terá início às 7h e o percurso será de 5km, no Parque da Rua do Porto, com ponto de encontro na praça das Bandeiras. O evento é gratuito e aberto para todas pessoas e foi idealizado pelo Conselho Municipal da Mulher e pela Comissão das Mulheres Advogadas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) - Piracicaba, em parceria com o grupo de corrida Kazamigas.

O principal objetivo da caminhada é propiciar a conscientização da sociedade sobre a importância da luta pelos direitos das mulheres. Para isso, as participantes farão um "X" em vermelho na mão em sinal de protesto pelo fim da violência contra a mulher, além de também incentivar a prática esportiva como ferramenta de empoderamento feminino, promover a saúde e bem-estar.

