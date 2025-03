Motorista foge após ferir pai e filha de moto em Piracicaba

Um grave acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um pai e sua filha com ferimentos no cruzamento da rua do Rosário com a Voluntários de Piracicaba na manhã desta quarta-feira (19). O condutor de um automóvel Peugeot branco bateu na motos das vítimas e fugiu do local, sem prestar socorro.

De acordo com testemunhas, a colisão aconteceu por volta das 10h20, quando o veículo interceptou a moto, causando a queda do condutor, um homem de 42 anos, e da passageira, sua filha de 21 anos.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas para socorrer as vítimas. A jovem sofreu estava com suspeita de fratura, que será confirmada após exames. O motociclista também teve uma contusão com suspeita de fratura.