Homem morto no confronto estava foragido da justiça

Segundo informações, equipes da Força Tática da Polícia Militar estavam realizando uma averiguação de atitude suspeita na Comunidade Cantagalo, quando o indivíduo fugiu pelos fundos de uma residência em direção à comunidade Renascer. Ao ser localizado, ele trocou tiros com os policiais e morreu baleado.

O homem que morreu baleado na tarde desta quarta-feira (19) durante uma troca de tiros com a Força Tática na Comunidade Renascer em Piracicaba, estava foragido da justiça em Piracicaba, segundo a Polícia Civil.

Equipes de socorro foram acionadas, mas contrataram o óbito no local. Peritos da Científica, a Polícia Civil e a funerária estiversm no local. A delegada Juliana Ricci da 3 DHPP (Delegacia de Homicídios de Proteção à Pessoa) do DEIC, confirmou que o homem estava foragido da Justiça e também que o caso está sendo investigado.

O copor foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) pela funerária.