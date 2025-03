Nível de chuvas em março está 80% abaixo da média em Piracicaba

Ainda segundo os dados do posto meteorológico, apenas três dias de chuva foram registrados em março. No dia 16, foram registrados 1,5 mm, e no dia 17, mais 15,5 mm. Entre a noite de 18 e a manhã de 19 de março, a precipitação somou apenas 0,5 mm.

A cidade de Piracicaba (SP) registra um mês de março seco. Entre os dias 1º e 19, choveu um acumulado de 27,2 milímetros. A média equivale a 19,3% do considerado normal para a época, segundo dados do Posto Meteorológico da Esalq (Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz). De acordo com os dados, a média histórica para o mês é de 140,9 milímetros.

Uma das consequências do período sem chuvas foi a diminuição do nível do Rio Piracicaba. O volume acumulado no leito do rio nos 18 primeiros dias de março foi de apenas 5,75 mm na região da Rua do Porto, representando 4,6% da média histórica de 125,5 mm, segundo dados do Consórcio das Bacias PCJ, que monitora a situação das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.

Ainda segundo dados do sistema PCJ, a vazão do Rio Piracicaba está quase 65% abaixo do esperado. Nesta terça-feira (18), o manancial apresentava 54,8 mil litros por segundo, muito abaixo dos 156,4 m³/s esperados. O nível do rio também preocupa: 1,47 metro, cerca de 36% inferior à média histórica de 2,31 metros. O pior índice do ano foi registrado em 5 de março, quando a vazão caiu para 43,47 m³/s, 72% menor do que o previsto para o mês.

Meteorologia

O cenário de estiagem, porém, pode mudar, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A cidade entrou em alerta para chuvas intensas nesta quarta-feira (19). O aviso indica que a cidade pode ter chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Além disso, há chances de vendavais, com ventos de até 60 quilômetros por hora. O aviso é válido até, pelo menos, quinta-feira (20), às 10h. Antes disso, a cidade esteve em alerta para tempestade, que foi finalizado às 10h desta quarta.