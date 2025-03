Uma ambulância capotou e feriu o motorista na terça-feira (18), após colidir com outro veículo em um cruzamento no centro de Charqueada, na Região Metropolitana de Piracicaba.

De acordo com informações, o acidente ocorreu no cruzamento semafórico entre as ruas Silvio Zanoro e São João. A polícia foi acionada e, após a remoção dos veículos, o caso foi registrado na Delegacia de Charqueada.

As causas do acidente estão sendo investigadas.